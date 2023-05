Prefeitura de Sete Lagoas fará mutirão de limpeza e capina no bairro Itapuã final de maio

Servidores da Dengue, CCZ, Combate ao Pernilongo e Secretaria de Obras, buscam eliminar focos do Aedes aegypti e do mosquito palha.

Em abril, o mutirão retirou dezenas de tonelas de entulho e inservíveis do bairro Cidade de Deus - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

Depois de atuarem nos bairros Alvorada, Planalto e Cidade de Deus, além do Dia D em vários bairros no dia 15 de abril, equipes da Prefeitura de Sete Lagoas seguem com o mutirão de limpeza, desta vez, no bairro Itapuã, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. A ação envolve servidores das secretarias municipais de Saúde (CCZ, Combate à Dengue e Controle do Pernilongo); Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e Obras.

Nesse período, moradores do Itapuã devem colaborar recebendo bem os agentes, recolhendo materiais inservíveis, juntando folhas e galhos secos de seus quintais, móveis velhos e colocar tudo nos passeios para posterior recolhimento das equipes. Há também intervenções pontuais em algumas residências para eliminação de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Os trabalhos também evitam a proliferação do caramujo africano e da leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos.

"Temos um cronograma intenso para os próximos meses em outras regiões da cidade. Uma semana antes da intervenção distribuímos panfletos nas residências orientando os moradores a limparem seus quintais e deixarem os resíduos no passeio para facilitar o recolhimento dos materiais. Os últimos inquéritos no Itapuã mostraram que os mutirões de limpeza reduziram em até 60% a incidência de cães positivos para leishmaniose no bairro. Todo ano temos pelo um caso humano de leishmaniose visceral no Itapuã.” explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

A maior dificuldade, no entanto, é a conscientização da população que, às vezes, é muito resistente quanto ao acesso das equipes em suas residências ou até mesmo em dispensar inservíveis e retirar matéria orgânica. O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, destaca a importância do mutirão para melhorar as condições sanitárias nos bairros e, consequentemente, evitar doenças. "Estamos fortalecendo essas ações tendo em vista principalmente o aumento dos casos de dengue. Inicialmente atuaremos nos bairros de maior incidência, mas o plano de trabalho é muito mais abrangente", aponta.

Após o mutirão, alguns cuidados devem ser levados em consideração pelos moradores. "A população precisa nos ajudar. As residências devem ser mantidas limpas e nunca deve haver acúmulo de materiais que sirvam como ambiente para proliferação do mosquito. A transmissão depende disso e, se não houver cuidado, será inevitável que a transmissão das doenças ocorra", alerta o prefeito Duílio de Castro. "Agradecemos aos moradores dos bairros Alvorada, Planalto e Cidade de Deus e esperamos a mesma receptividade dos moradores do Itapuã", completa.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom