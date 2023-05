Quem cuida de quem cuida? Assistência Social realiza roda de conversa com mães da Apae de Sete Lagoas

Na tarde da última quinta-feira, 11, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizou uma ação em homenagem ao Dia das Mães na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sete Lagoas. Na ocasião, ocorreu uma roda de conversa, o "Café com o Creas", abordando o tema "Quem cuida de quem cuida?", com o intuito de acolher e escutar as mães atendidas pela instituição.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Há alguns anos, a Ciência tem estudado o estresse relacionado à parentalidade e pesquisadores têm levantado dados que apontam que o nível de estresse parental é maior nas famílias de crianças com deficiência. Sabemos que na grande maioria desses casos, a tarefa do cuidado com os filhos recai sobre a mãe. E a questão que fica é: Quem é a mulher atrás da mãe?", questiona a coordenadora do Creas, Bárbara Andressa.

De acordo com a coordenadora, muitas vezes são mães que não permitem sequer adoecer. "Essa é uma questão muito forte entre várias mulheres que convivem com filhos, sobrinhos e irmãos com deficiência", diz Bárbara. "Não poderíamos simplesmente romantizar o Dia das Mães sabendo de todo o processo que essas mulheres passam. Largam seus empregos, se afastam dos amigos e têm dificuldade em encontrar o que é nescessário para o convívio", completa.

"Nosso intuito como Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é mostrar que os serviços estão aqui para ser aldeia delas, dando amparo, respeito e, principalmente, levando até elas o que lhes é de direito", conclui a secretária da Pasta, Luciene Chaves.

