Gincana da Enfermagem reuniu instituições de ensino e profissionais no Parque Náutico do Boa Vista

Mais que prêmios e medalhas. Foi uma manhã de confraternização e fortalecimento de duas categorias profissionais muito importantes para a sociedade: estudantes e professores dos cursos de técnico de enfermagem e enfermagem de cinco instituições de ensino de Sete Lagoas, além de profissionais da área, participaram de uma animada gincana na manhã do último sábado, 13 de maio, em comemoração à Semana da Enfermagem, no Parque Náutico do Boa Vista.

A gincana foi uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - em parceria com o Coren, o Conselho Regional de Enfermagem, e o Fórum Municipal de Enfermagem, e as instituições de ensino Faculdade Promove, Faculdade Atenas, Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, Grau Técnico e Senac. "Estamos abrindo a Semana da Enfermagem com esse evento contemplando estudantes de nível médio e superior, onde teremos interações tanto entre profissionais quanto entre alunos, fazendo o bem e valorizando a enfermagem de Sete Lagoas e da região", informou o secretário adjunto municipal de Saúde, Alber Alípio.

A animação, tomou conta dos participantes. "A gente vai ganhar. Vai ser muito bom", acreditava a estudante do curso técnico de Enfermagem do Grau Técnico, Ana Júlia Oliveira Barbosa. Quem também estava com altas expectativas de vitória era a estudante de Enfermagem da Faculdade Promove, Fileta de Souza. "Ficamos muito felizes por termos sido convidadas a participar desse evento, onde comemoramos a Semana da Enfermagem. Já estou adorando o evento. Mesmo não ganhando, a participação é importante, pois fazemos parte de movimentos onde mostramos nossa categoria cada dia melhor", disse.

Para uma maior interação entre estudantes, professoras e profissionais, as equipes foram misturadas, cumprindo diversas missões e tarefas ao longo de toda a manhã. Professoras e instrutoras dos cursos também não escondiam a empolgação. "A gente agradece o convite para estarmos reunidos em uma manhã tão linda como essa e em uma semana tão importante para a enfermagem. Muito bacana participar de tudo isso e a vitória será nossa", bradava a profesora do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, Andrea Reis. Quem também não escondia a empolgação era a instrutora da Grau Técnico, Valéria Olímpio. "Nós estamos muito animadas para participar dessa gincana. Estamos aqui com nossos alunos para testar os conhecimentos e dividir experiências. Estamos super preparadas para ganhar", afirmou.

Alber aproveitou a oportunidade para anunciar que o Ministério da Saúde publicou uma portaria na última sexta-feira, 12 de maio, Dia da Enfermagem, definindo os critérios de repasse de mais de R$ 7 bilhões para o pagamento do piso salarial da categoria. "Sete Lagoas não poderia ficar de fora. Somos uma cidade importantíssima no cenário mineiro de valorização da enfermagem. Fomos a primeira cidade a dobrar o salário dos técnicos de enfermagem com nosso prefeito Duílio de Castro. Lutamos pelo piso em Brasília nos últimos meses e ontem tivemos a notícia de que foi sancionado o Projeto de Lei que estipula o recurso para o pagamento do piso", anunciou.

Apoios

A Gincana da Enfermagem também contou com os apoios do SAMU e da Guarda Municipal e as presenças do coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes, e do vereador Janderson Avelar. Patrocínios: Aline Modas, Art's Ju, Carmo Veículos, Jaqueline Lima Estética Avançada, Dahiane Rassier, Delicatê Estética Avançada, Delícia da Mara, Elo Joias & Relógios, Esmalteria Camila Prado, Esteticamente Linda, Eunice Oliveira Saúde e Beleza, Extinsete, Giulia Guerra Micropigmentação, Hydra Glooss Hidrataçao Labial, Jânio Carlos Odontologia, Macedo Projetos e Engenharia, Mel Amor, Mutham, Produtos Vó Maria, Pastelaria do Rocha, Rafaela Leal e Thayane Cardoso.

