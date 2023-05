Prefeito Duílio de Castro recebe homenagem na Semana de Integração Tecnológica da Embrapa

Em 2023, a Embrapa completou 50 anos e a unidade de Sete Lagoas celebra a data em grande estilo. Teve início nesta segunda-feira, 15 de maio, a 15ª edição da Semana de Integração Tecnológica (SIT), reunindo importantes setores da agropecuária estadual e nacional. Serão quatro dias de palestras, workshops, oficinas e atividades em campo com foco na pesquisa, novas tecnologias e produtos.

Prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dr. Edmundo Diniz (segundo da esquerda para direita), com lideranças de várias entidades - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

A abertura foi realizada no auditório da Embrapa Milho e Sorgo e o prefeito Duílio de Castro recebeu uma homenagem especial que representou o reconhecimento pela sua contribuição para o fortalecimento da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação da agricultura. “Tenho muito orgulho de representar o povo de Sete Lagoas em um momento tão importante da Embrapa. Esta unidade dá uma contribuição enorme para o Brasil, fortalecendo o agronegócio e colocando nosso país entre os maiores produtores de grãos do mundo. Agradeço e compartilho com todos os sete-lagoanos esta homenagem que muito me orgulha”, comentou Duílio de Castro.

A Embrapa Milho e Sorgo é uma referência para o Brasil, potencializando a agropecuária e permitindo o desenvolvimento de práticas em prol da segurança alimentar. A Semana de Integração Tecnológica reforça esta importância da unidade no território nacional, que conta ainda com outras 42 sedes da empresa de pesquisa. “É um marco histórico desta empresa genuinamente brasileira, voltada para construir conhecimento. A Embrapa tem em Sete Lagoas um dos seus mais antigos centros e, neste momento, agradeço pelo acolhimento. Estamos prestando contas à sociedade, mostrando o que é uma empresa de ciência pública que tem parcerias com entidades públicas e privadas e constrói um agenda especial para o Brasil”, destacou Dr. Frederico Durães, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo.

Ainda durante a abertura, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre a Embrapa e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e houve o lançamento de ativos e a apresentação de soluções tecnológicas, como o BTMAX, milho transgênico totalmente desenvolvido no Brasil. A SIT é um evento âncora de diálogo e interações com o setor produtivo, contando com parceiros como o Sistema Faemg (Faemg/Senar/Inaes/Sindicatos), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), além de cooperativas, fundações de apoio e empresas privadas. “O evento apresenta uma agenda interinstitucional para a proposição de um programa de desenvolvimento econômico sustentável das cadeias de grãos e proteína animal da região Central-Noroeste de Minas Gerais”, ressalta engenheiro agrônomo Frederico Botelho, coordenador da SIT.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom