Vigilância Socioassistencial realizou ação de Dia das Mães no Restaurante do Trabalhador

Despertar nas mães a emoção de se sentirem especiais todos os dias. Esse foi o objetivo de uma ação realizada pela Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na última quinta-feira, 11 de maio, em uma comemoração antecipada do Dia das Mães, no Restaurante do Trabalhador. Além de informar sobre o trabalho do setor, foi um momento de carinho e reflexão, onde foram entregues lembrancinhas com uma mensagem especial.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Restaurante do Trabalhador também é frequentado por muitas idosas, várias delas com filhos que moram longe, outras que já perderam seus filhos e algumas até mesmo almoçando no local com eles. "É muito importante a valorização da mulher, em especial a mulher que é mãe, aquela que cria, orienta e ensina, mesmo não sendo a mãe biológica", reflete a secretária da Pasta, Luciene Chaves.

"Encontramos diversas histórias no Restaurante do Trabalhador e creio que o objetivo da ação realizada, que é despertar esse desejo de se sentir especial todos os dias, foi alcançado. Realmente todas elas são muito especiais. Por isso a Vigilância Socioassistencial deseja um feliz Dia das Mães não somente hoje, mas todos os dias", diz o diretor da Vigilância Socioassistencial do Município, Leonardo Andrade.

Vigilância Socioassistencial

A Vigilância Socioassistencial tem como objetivos realizar estudos e diagnósticos territorializados para mapear vulnerabilidades e riscos sociais, bem como estabelecer padrões de referência para avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los pelos indicadores. Trata-se, portanto, de uma função estratégica dentro da política da assistência, pois direciona as suas ações.

Principais estudos e diagnósticos realizados pela equipe técnica do setor:

· Análise dos Dados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) referente às principais ocorrências policiais de Sete Lagoas por território;

· Análise das Áreas de Extensão Urbana Isolada;

· Levantamento de Vulnerabilidades Sociais por Território do Município Sete Lagoas;

· Mapeamento da Rede Socioassistencial e Intersetorial do Município de Sete Lagoas;

· Análise de Vulnerabilidade Social do Cadúnico por Território – Criança e Adolescente;

· Análise da Situação do Idoso no Município de Sete Lagoas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas