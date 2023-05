Com hematomas e casos passados de violência, morte de mulher em Araçaí gera investigação

Está sendo investigado pela Polícia Civil a morte de Maria Nazaré Gomes da Silva (59 anos) na noite do último domingo (14) na cidade de Araçaí.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Foi o esposo de Maria Nazaré que acionou o socorro. De acordo com o motorista da ambulância municipal, ela já estava morta. Ela estava com diversos hematomas pelo corpo - de acordo com o marido, ela estava fazendo tratamento de pneumonia.

Apesar do passado, médico atesta tempo dos hematomas

Os hematomas chamaram a atenção, tanto que foi acionado uma perícia. De acordo com a polícia, há registros de casos de violência doméstica envolvendo Maria Nazaré e o companheiro.

Mas, o médico de plantão que cuidava do socorro relatou que as manchas no corpo de Maria Nazaré não eram recentes e que não havia nenhum tipo de perfuração ou sangramento na vítima. O esposo relatou que ela teria tomado os remédios e caiu em seguida.

O corpo de Maria Nazaré Gomes da Silva seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Sete Lagoas. A investigação continua.

Da redação