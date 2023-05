Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais presta homenagem a profissionais de Sete Lagoas

No período em que se comemora a Semana Nacional da Enfermagem, Sete Lagoas se destacou na noite desta segunda-feira, 15 de maio, com dois profissionais da cidade homenageados no Prêmio Florence Nightingale, evento realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), em solenidade realizada no Hotel Royal Golden, em Belo Horizonte. A enfermeira Andrelle Bernardes e o secretário adjunto de Saúde Alber Alípio estavam entre os homenageados. Trata-se de um prêmio internacional concedido aos distinguidos em enfermagem e nomeado em homenagem à enfermeira britânica Florence Nightingale.

Maria do Socorro, vice-presidente do COREN-MG, Betânia Santos, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Alber Alípio Ribeiro, e Bruno Faria, presidente do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-MG) e deputado federal. Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Andrelle foi destaque em função do trabalho desenvolvido na ESF Emília desde 2020, denominado "Projeto Cemília - Cuidado e Educação da ESF Emília". O projeto tem como objetivo alinhar as práticas de assistência interdisciplinar com enfoque nas necessidades da pessoa evidenciando a singularidade do sujeito. O projeto também aborda as pessoas com hipertensão arterial e doença renal. A enfermeira é mestre em diabetes e executa a avaliação dos pés dos pacientes para identificação precoce das temíveis neuropatias diabéticas que geram muitas internações e risco de amputação, além de abordar educação no processo de insulinização e hipoglicemias.

"O projeto nasceu de um sonho, ainda quando fazia o mestrado com minha colega nutricionista Pauline Moura, que também abraçou a ideia e hoje faz parte do Cemília. Um projeto para mudar o olhar da pessoa com diabetes, permiti-lo conhecer sobre a doença e dar a ele autonomia para manejar e desenvolver estratégias de melhoria da qualidade de vida e busca do bom controle. Não tem preço, ver nossos pacientes retornando com a mudança de paradigma por meio da Educação em Diabetes. Toda equipe da ESF dedicada ao Cemília, minha eterna gratidão a cada membro da unidade", agradece a enfermeira.

Alber Alípio também agradeceu a homenagem do Coren-MG. "É a mais alta distinção internacional que um enfermeiro pode alcançar e é concedida a enfermeiros ou auxiliares de enfermagem por coragem e devoção excepcionais aos feridos, doentes ou deficientes ou às vítimas civis de um conflito ou desastre ou ainda a serviços exemplares ou de espírito criativo e pioneiro nas áreas da saúde pública ou do ensino de enfermagem. Tem ainda um significado especial receber o prêmio nessa data, quando passaremos agora a ter um novo piso salarial da enfermagem. Meu muito obrigado a todos que acreditam em nosso trabalho", agradeceu Alber Alípio, emocionado, referindo-se à sanção da lei que institui repasses para o pagamento do piso salarial da categoria, anunciado esta semana pelo Governo Federal.

Com Prefeitura de Sete Lagoas