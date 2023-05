CCZ de Sete Lagoas realiza acompanhamento de pós-adoção junto a tutores

Quem adota um cão ou gato no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas ganha mais que um novo amigo. Recebe também o acompanhamento da equipe de veterinários do Município. Seja nas feiras de adoção em parceria com o Shopping Sete Lagoas, na feira de adoção permanente no Terminal Urbano ou diretamente no próprio CCZ, quem deseja adotar um cachorro ou gato deve preencher alguns requisitos, mas os principais são amar e cuidar do animal.

Foto: Reprodução/CCZ

E, para garantir esse cuidado e o bem estar dos animais, equipes do CCZ visitam os novos tutores um tempo após a adoção. "Os animais adotados são acompanhados. Entramos em contato por telefone e WhatsApp para ter notícias e, quando não conseguimos falar ou não ficamos seguros com as informações, vamos até a residência", explica a coordenadora da Zoonoses do Município, Patrícia Silveira.

"Todos esses animais foram visitados no último mês e estão bem. Quando constatamos que não estão, recolhemos de volta, os tratamos e reiniciamos o processo de adoção", conta a coordenadora. Vale lembrar que, antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa. Informações sobre como adotar um animal pelo CCZ no telefone (31) 3771-5796.

Com Prefeitura de Sete Lagoas