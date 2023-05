1ª Gincana Interescolar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti tem participação de 23 escolas municipais

Ação nas escolas vai de 17 de maio a 14 de julho com tarefas e premiações envolvendo várias secretarias

Combater o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya não tem idade. E quanto mais cedo nossas crianças e adolescentes aprenderem, melhor será o combate ao Aedes aegypti. Com esse foco, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias de Educação, Esportes e Lazer; Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo (Semadetur); Saúde; Assistência Social e Codesel, deu início à 1ª Gincana Interescolar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, na manhã desta quarta-feira, 17 de maio, na praça da feirinha. A gincana tem a participação de 23 escolas municipais. Para a bióloga Dilma Nunes, cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde.

"O Meio Ambiente é importantíssimo porque o mosquito se prolifera nele. Então temos que estar com ele limpo, bem cuidado, limpar as ruas, as calçadas, os quintais, os lotes vagos, recolher adequadamente o lixo e dispensá-lo nos dias corretos de coleta. Enfim, vamos juntos combater esse mosquito", alerta a bióloga da Semadetur, Dilma Nunes Lima.

A Diretora de Equipe Pedagógica explicou como vai funcionar a gincana. "A gincana acontece dentro da sala de aula. As tarefas são todas didáticas e pedagógicas, com premiações para as equipes que completarem as missões. Aliamos a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) ao nosso plano de ensino para isso. Estão todos envolvidos", diz Márcia Veiga. "Nós queremos, com essa ação, fazer com que a conscientização de combate ao mosquito seja uma luta constante", completa o secretário adjunto de Educação do Município, Renato Gomes.

Estudantes de várias idades entenderam rapidamente o recado. Entre gritos de paz e animação das equipes, a mensagem é séria. "Estou achando o máximo. É uma sensação maravilhosa, diferente. Ainda mais com essa temática da dengue, já que não temos esse costume. Espero que haja uma mudança de pensamento, principalmente nas escolas e em casa", acredita Lara Maira de Castro, estudante da E. M. Francisca F. de Avelar. "A gente sai da rotina. É até bom pra gente aprender mais a como cuidar da nossa casa e do nosso bairro", corrobora a estudante da E. M. Prof. Godoy, Ana Luiza Ramos da Costa.

"Sabemos que nossos alunos serão os multiplicadores contra esse mosquito. É importante que pais e familiares também participem juntamente com a comunidade escolar. Contamos com vocês", pede a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira. A gincana vai até o dia 14 de julho e também faz parte das comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente, de 5 a 9 de junho, com uma blitz educativa no dia 5, considerado o Dia D no combate ao mosquito.

