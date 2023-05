Acidente causa tombamento de caminhonete na manhã dessa quinta (18), em Sete Lagoas

Na manhã dessa quinta (18/05) dois veículos, uma caminhonete preta e um Ônix prata, colidiram no cruzamento das ruas Pirapama com Huracan, bairro Santa Rita de Cássia em Sete Lagoas. A caminhonete chegou a tombar na pista ficando com o lado do motorista no chão.

Foto ilustrativa: Google Street View (jan. 2014) / Reprodução

O local do acidente fica perto do Campo do Serrinha. Informações de momento apuradas junto a testemunhas dão conta de que a polícia se dirigiu ao local e que não houve, aparentemente, vítimas com ferimentos graves.

*Matéria em atualização

Da Redação, Vinícius Oliveira