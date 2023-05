Previsão do Tempo: Sete Lagoas terá clima ensolarado e estável

Espera-se que Sete Lagoas, tenha um dia ensolarado no hoje, 18. Segundo dados do Tempo Agora, a cidade terá temperaturas entre 11°C e 28°C ao longo do dia.

Foto: SeteLagoas.com.br

Com o início do dia em Sete Lagoas, os termômetros marcam 11°C na madrugada, subindo gradativamente para 19°C durante a manha. À tarde, a temperatura deve atingir a máxima de 28°C. O dia terminará com uma temperatura de 16°C.

Não há previsão de chuva ao longo do dia. No entanto, é importante notar que os níveis de umidade relativa devem variar entre 40% e 95%.

Relativamente às condições de vento, Sete Lagoas deverá registar velocidades médias de vento de 15 km/h hoje, com as maiores taxas a ocorrerem durante a manhã em torno dos 22 km/h.

Da redação com Tempo Agora.