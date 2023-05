Organização do evento 'Music Sunset' em Sete Lagoas divulga comunicado sobre cancelamento

Após a organização do evento "Sete Lagoas Music Sunset" anunciar seu cancelamento, inicialmente programado para ocorrer dia 13 de junho no Parque de Exposições JK em Sete Lagoas, a reportagem do SeteLagoas.com.br entrou em contato com os organizadores através de número divulgado na rede social do evento.

Inicialmente o festival estava previsto para ocorrer com a presença de músicos como Cláudia Leitte, Israel & Rodolfo, Kamisa 10, entre outros. O motivo do cancelamento foi a baixa venda de ingressos. A organização enviou o seguinte comunicado orientando sobre a política de reembolsos:

Foto: Sete Lagoas Music Sunset / Divulgação

"COMUNICADO EVENTO CANCELADO

O EVENTO SUNSET FOI CANCELADO DEVIDO A POUCA VENDA DE INGRESSOS, FORAM VENDIDOS APENAS 41 INGRESSOS ONLINE E 10 INGRESSOS NO POSTO DE VENDA FÍSICO, TOTALIZANDO 51 VENDAS.

OS 51 COMPRADORES SERÃO REEMBOLSADOS DE ACORDO COM CDC (CODIGO DO CONSUMIDOR)

OS 51 TITULARES DAS COMPRAS DEVEM ENVIAR OS COMPROVANTES POR E-MAIL PARA:

SETELAGOASMUSIC@GMAIL.COM

JOSELUISMANCILLA.ART@GMAIL.COM

OBS. Os reembolsos serão feitos somente em nome dos 51 titulares das compras

ATT.

PRODUTORES: JOSE LUIS / DIOGO

ZAP: (31) 99768-7031"

Os produtores informaram ainda que, até o fechamento dessa matéria, 3 dos 41 ingressos vendidos online já haviam sido reembolsados. As vendas de ingressos físicos foram feitas com pagamento em cartão e segundo os produtores também já estão em processo de cancelamento.

A reportagem do SeteLagoas.com.br apurou junto à administração do Parque de Exposições JK que o local foi consultado sobre sua disponibilidade em sediar um evento na data de 13 de junho, mas que não foi concluída a contratação final.

Da Redação