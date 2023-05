Sete Lagoas sedia quinta edição do Fórum Estadual de Mulheres Empreendedoras

Na próxima sexta-feira (26), empreeendedoras de Sete Lagoas terão um dia para elas: palestras, talk shows, cases de sucesso, atividades técnicas e feiras de negócios, na quinta edição do Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras (FEME).

Foto: Sebrae / Divulgação

Com o tema “Mulheres que geram impacto”, o objetivo do fórum é fortalecer a cultura empreendedora entre as mulheres da região, aumentando as chances de sucesso dos negócios liderados por elas, como aponta a analista do Sebrae Minas Samira Melo: “Além disso, o fórum irá promover o networking, uma ferramenta essencial para quem deseja impulsionar seus negócios”, finaliza.

O Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras é uma parceria entre o Sebrae Minas, por meio do programa Sebrae Delas, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas (Federaminas), por meio da Federaminas Mulher, e as Helenas – Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas.

As inscrições para o fórum podem ser feitas através do Sympla; o evento acontecerá na próxima sexta-feira (26) de 8h às 18h no Splendore Eventos: Rua Professor Abeylard, 4190, JK.

Da redação com Sebrae