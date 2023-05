Passando a Limpo: atuação da PRF no trânsito com Divaldo Capuchinho

O Programa Passando a Limpo recebeu nessa sexta (19/05) Divaldo Capuchinho, Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sete Lagoas. No contexto do Maio Amarelo, mês dedicado ao reforço no combate aos crimes e acidentes de trânsito, Capuchinho trouxe estatísticas impressionantes que dão uma ideia do tamanho do problema. A imprudência ao volante associada a distrações como o celular aparecem como fator comportamental bem preocupante.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Divaldo Capuchinho e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

No mundo ocorrem em média 1.350.000 mortes no trânsito por ano, e no Brasil essa média é de 30.000 mortes por ano. É como se, a cada dois dias, um tragédia com queda de avião de médio porte vitimasse pessoas no país.

Capuchinho esclarece que 90% dos acidentes são motivados por fatores humanos. Os 10% restantes se dividem entre fatores viários e veiculares. Porém, ele deixa um raciocínio: quem deve fazer as revisões veiculares? Os donos de veículos. Quem é responsável pela operação e manutenção das vias? Pessoas. Ou seja, podemos afirmar que praticamente 100% dos acidentes podem ser evitados pela ação humana, exceto aqueles realmente motivados por mal súbito e tragédias ambientais, por exemplo.

No último feriado nacional (1º de maio) nas estradas mineiras mais de 5.000 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida. No trecho da BR-040 compreendido entre Felixlândia e Ribeirão das Neves, cuja fiscalização é de responsabilidade da delegacia de Sete Lagoas, esse número foi de mais de 800.

Outro ponto bem discutido no Programa foram as distrações ao volante, principalmente uso de celular. Um veículo a 60 Km/h percorre em cinco segundos aproximadamente 83 metros. Cinco segundos é o tempo médio gasto para abrir aplicativos no celular. Perceba a distância que esse condutor percorre às cegas e imagine todos os riscos envolvidos. Não por acaso, estima-se que mais metade dos acidentes envolvam uso de celular e direção.

O convidado explicou também que as infrações mais cometidas são: falta de atenção, desobediência às sinalizações, ingestão de álcool e excesso de velocidade.

Também foi debatido o trabalho que vem sendo feito pela PRF na crescente apreensão de drogas e prisão de foragidos da Justiça, ambos com participação dos serviços de inteligência.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: