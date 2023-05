II Fórum presta homenagem a profissionais da enfermagem de Sete Lagoas e região

A emoção tomou conta do auditório do Unifemm e a gratidão foi a tônica do Segundo Fórum de Enfermagem de Sete Lagoas e Região, evento realizado na noite desta quinta-feira, 19 de maio. O fórum é uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren/MG).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Técnicos de enfermagem e enfermeiros de municípios da região foram homenageados com medalhas e moções de congratulação, tanto das unidades de saúde públicas quanto privadas, além das instituições de ensino da área da saúde. Esses profissionais tão importantes foram ainda mais fundamentais durante a pandemia e ao longo das várias campanhas de vacinação.

O vereador Janderson Avelar, que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, fez questão de parabenizar a classe. "Esses profissionais brilharam durante a pandemia. Muitos perderam pais, mães, amigos, mas estavam lá. E o mais importante, esse presente da aprovação do piso da enfermagem essa semana. Estarei à frente de aprovar esse projeto na Câmara Municipal, que é mais que um benefício, mas um direito da categoria", disse.

O secretário adjunto de Saúde, Alber Alípio, lembrou da importância da aprovação do novo piso salarial da categoria, justamente quando se comemora a semana da enfermagem. "Esse evento é excelente, pois estamos frente à maior luta da nossa categoria, que é o piso aprovado nos últimos dias. Estamos apenas esperando esse recurso cair na conta para que possamos pagá-lo, apesar que Sete Lagoas já tem uma condição melhor, já que pagamos acima do piso e, agora, chegará também aos técnicos de enfermagem. Nos próximos meses esse valor estará no contracheque da nossa enfermagem", lembrou Alber.

Assim como na primeira edição do evento, o prefeito Duílio de Castro novamente compareceu, deixando seu agradecimento e reconhecimento à categoria. "São pessoas que se dedicam e trabalham muito, muitas vezes de forma sobre-humana, com jornadas exaustivas de trabalho. Por isso é importante homenageá-las. Além de homenagear, queremos agradecer a esses profissionais que estão na frente do tratamento de doenças, da urgência e emergência, dedicando suas vidas para salvar as nossas vidas. Por isso essa é uma noite diferente, de muita alegria", celebrou o prefeito.

Homenageados

Após os pronunciamentos dos componentes da mesa, seguiram-se as entregas das medalhas e moções de congratulação em homenagem a esses verdadeiros heróis sem capa dos municípios de Araçaí, Baldim, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Cordisburgo, Curvelo, Fortuna de Minas, Inhaúma, Inimutaba, Jequitibá, Lassance, Maravilhas, Matozinhos, Morro da Garça, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pompéu, Presidente Juscelino, Prudente de Morais e Sete Lagoas, além das instituições privadas Unimed e Hospital Nossa Senhora das Graças e das instituições de ensino Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, Grau Técnico, Promove, Unopar, Atenas e Senac.

Com Prefeitura de Sete Lagoas