Secretaria de Saúde e Faculdade Atenas realizam visita técnica na reforma do Hospital Municipal

O Hospital Municipal de Sete Lagoas Monsenhor Flávio D'Amato segue com a mais importante reforma e ampliação desde sua fundação, há mais de 30 anos. As obras são fruto de parceria público privada entre a Prefeitura e a Faculdade Atenas, além de nova iluminação com apoio da Cemig.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Nesta quinta-feira, 18 de maio, o secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Dr. Marcelo Rodrigues, e os secretários adjuntos Mucio Júnior e Alber Alípio, acompanhados pela equipe da Faculdade Atenas, visitaram o Hospital Municipal para verificar o andamento da reforma.

"A reforma abrange a ampliação e investimentos em tecnologia no centro cirúrgico, entre outros, garantindo um ambiente mais agradável e revitalizado para todos os que frequentam o local. As medidas contemplam não apenas a melhoria das condições físicas, mas também a promoção de um ambiente acolhedor e propício à recuperação dos pacientes", informa Dr. Marcelo Fernandes.

Tetos e paredes denificadas, portas empenadas e banheiros sem azulejos vão dando lugar a espaços revitalizados, com melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e de recuperação aos pacientes, além de mais conforto para os acompanhantes. Completando a obra, as atuais quatro salas de cirurgia seguem sendo reformadas e outras três estão sendo construídas, quase dobrando, assim, a capacidade de atendimento à população. "Entregaremos um hospital novo, de qualidade e que a população merece", ressalta Dr. Thiago Melo, diretor geral do hospital.

A conclusão das obras está prevista para o final deste ano. Durante o período das intervenções, a Secretaria Municipal de Saúde está adotando medidas para minimizar os transtornos e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. "A colaboração e compreensão de todos são essenciais nesse processo de aprimoramento do hospital", completa Dr. Marcelo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas