Prefeitura de Sete Lagoas apoia Semana do MEI em parceria com o Sebrae

Palestras, oficinas, capacitações e orientações sobre legislação do MEI, nota fiscal eletrônica e finanças. Esses são alguns dos serviços gratuitos que os microempreendedores individuais de Sete Lagoas vão encontrar à disposição durante a Semana do MEI, evento que ocorre de 22 a 25 de maio, junto ao Sebrae, Sala Mineira do Empreendedor Sete Lagoas e Sicoob Credisete.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"A Semana do MEI é um evento para apoiar os microempreendedores individuais de Minas Gerais, com momentos únicos e de grande aprendizado. O Sebrae de Sete Lagoas, a Sala Mineira do Empreendedor e o Sicoob Credisete prepararam uma programação bem diversificada com palestras e oficinas importantes e serviços gratuitos de orientação para elucidar as principais dúvidas do MEI", conta Suzana Viana, coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas.

Vale lembrar que as inscrições para as palestras e oficinas são limitadas e devem ser feitas previamente pelo Sympla aqui..

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MEI

22/05/2023 - SEGUNDA–FEIRA

LEGISLAÇÃO

13:30 - 15:00: “Palestra - Como fazer a Declaração do MEI” – com Renata Castro.

23/05/2023 – TERÇA-FEIRA

NOTA FISCAL

09:30 - 11:00: “Palestra - MEI: aprenda a emitir Nota Fiscal” – com convidado especial da Receita Estadual.

24/05/2023 – QUARTA-FEIRA

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO CRÉDITO

09:00 - 12:30 : MEI NA PRAÇA – Parceria Sebrae MR Sete Lagoas-MG, SICOOB CREDSETE e Sala Mineira do Empreendedor.

25/05/2023 – QUINTA-FEIRA

LEGISLAÇÃO

09:30 - 11:00: “Como ser MEI na Prática” – com convidado especial Maria Gazire do Sicoob Credisete e Renata Castro.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (31) 3773-5757.