Ação da Prefeitura de Sete Lagoas conscientiza sobre a importância da segurança no trânsito

Um ação realizada na região central de Sete Lagoas, na tarde desta quinta-feira, 18 de maio, cumpriu muito bem o seu papel de despertar sobre a importância da segurança no trânsito. A iniciativa envolveu diversos parceiros e teve seu ponto alto na orla da Lagoa Paulino, quando um cenário diferente chamou a atenção de pedestres e motoristas. Todo este movimento faz parte da campanha Maio Amarelo, que tem um cronograma especial na cidade.

Tenente Dênis Fernandes (Polícia Militar Rodoviária), prefeito Duílio de Castro, Wagner Oliveira, secretário adjunto de Trânsito, Inspetor Capuchinho (Polícia Rodoviária Federal), personagem Transmorte e Mário Luiz, secretário adjunto de Turismo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

Uma carreata percorreu várias ruas com a participação da Seltrans, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Samu. O comboio parou em frente ao CAT-JK, onde veículos destruídos em acidentes foram posicionados em pontos estratégicos. Também apoiaram o evento o Sest/Senat e a empresa Cooperlider. “Mais uma ação do Maio Amarelo para promover a reflexão de que todos podem contribuir pela segurança. Estamos fazendo nossa parte e esperamos motoristas mais conscientes, isso salvar vidas”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A movimentação foi intensa e o impacto das cenas remeteram imediatamente aos perigos que uma direção inconsequente pode causar. O objetivo é disseminar a mensagem por toda a cidade. “São ações com objetivo único de mostrar para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que todos devem cooperar. Trabalhamos também com esta proposta de educação no trânsito nas escolas para despertar a consciência desde cedo”, comentou Wagner Oliveira, secretário municipal adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Representantes das forças de segurança participaram efetivamente da ação. Esta presença foi importante, já que quem atua diariamente em ocorrências reais de acidentes pode apresentar fatos e estatísticas que assustam. “A maioria dos acidentes que atendemos poderia ser evitada por medidas simples ou maior atenção. Uma pequena distração pode causar um acidente grave. Isso ocorreu no Dia das Mães, quando uma criança foi gravemente ferida em acidente ocorrido por desatenção do pai”, disse tenente Mateus Neves, do Corpo de Bombeiros.

A ação foi na região central, mas órgãos de segurança que atuam em rodovias federais e estaduais também estiveram presentes, já que a segurança no trânsito deve estar em todo lugar. “Infelizmente o ser humano não tem essa cultura de segurança no trânsito e a base para estabelecer uma nova realidade é a conscientização. A segurança no trânsito depende do envolvimento de todos”, comentou Divaldo Capuchinho, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. “A educação garante a prevenção de acidentes que são uma das principais causas de mortes no mundo”, reforçou Denis Martins Fernandes, tenente da Polícia Militar Rodoviária.

Uma personagem sombria também deu o recado durante a blitz. Com dicas que nunca devem ser seguidas, a Transmorte, interpretada pela coordenadora de Educação no Trânsito da Seltras Daniela Maia, deixou bem evidente o tema da campanha: no trânsito escolha a vida. “O objetivo é impactar. O condutor passa pela via e se depara uma pessoa vestida de morte com conselhos altamente negativos. A ideia é mostrar que basta um vacilo e a morte estará esperando”, comentou Daniela Maia.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom