Assistência Social capacita servidores no Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia

No dia 17 de maio é celebrado o Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia. Nesta data, pessoas de todo o mundo se mobilizam para tratar de questões como o preconceito, discriminação, equidade da diversidade, tolerância e sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Assim, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Sete Lagoas recebeu, neste dia, o presidente e fundador do Movimento LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas e organizador da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ da cidade, Fábio Paiva. "Essa é a data em que a homossexualidade foi retirada da CID, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Isso é um problema social gravíssimo que precisa ser tratado com seriedade e combatido com políticas públicas", afirmou.

A ação faz parte de uma série de capacitações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos junto aos servidores. "Estamos realizando capacitações junto aos nossos servidores sobre atendimento voltando para a população LGBTQIAPN+ buscando sempre um atendimento especializado à comunidade", diz a coordenadora do Creas, Bárbara Andressa.

"Só queremos ser tratados com respeito e igualdade! Poder sair livremente nas ruas sem medo de retaliações e julgamentos", completou Ayres Andrew, convidado que proferiu um emocionante depoimento durante a capacitação. Segundo a secretária da Smasdh, toda forma de preconceito precisa ser combatida. A LGBTfobia infelizmente é uma realidade inadmissível e capacitar nossa linha de frente é mais do que necessário para darmos suporte a quem nos procura e necessita", comenta Luciene Chaves.

