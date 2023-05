Dia da Luta Antimanicomial contou com dança, oficina de máscaras e desfile em Sete Lagoas

Garantir direitos, a reabilitação e a inclusão social de pessoas em sofrimento mental, rompendo com o modelo exclusivo de tratamento em hospitais psiquiátricos, como os antigos manicômios. Esse é um dos objetivos do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado no dia 18 de maio. Em Sete Lagoas, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realizou um encontro na Praça da Feirinha.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O encontro, voltado para profissionais da saúde mental, pacientes e familiares, contou com aula de dança, oficina de máscaras e cartazes, distribuição de pipoca e um desfile com participação especial do Bloco Axé Saudade. "É um momento muito importante para os usuários de saúde mental, seus familiares e para os profissionais que atuam nos serviços especializados que prestam atendimento para esse público", revela a Referência em Saúde Mental do Município, Isabella Oliveira.

De acordo com a coordenadora da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Duarte, a luta antimanicomial é contra a hospitalização de pacientes. "Comemoramos o dia dessa luta para que o paciente tenha mais humanização em seu tratamento. Que a gente continue desospitalizando os pacientes e os tratando com mais humanidade", admite.

O prefeito Duílio de Castro chamou a atenção para a participação da sociedade nessa causa. "Esses pacientes muitas vezes eram internados em manicômios e não queremos isso mais. Por isso chamamos a atenção de todos para que apoiem os pacientes em saúde mental e seus familiares para que tenham um tratamento cada vez mais digno", disse o prefeito.

Câmara

Vereadores também marcaram presença, demonstrando o apoio da Câmara Municipal à causa. "A luta antimanicomial teve início nos idos de 1970, em 1987 com dois eventos importantes e em 2001, com a Lei 20.216, conhecida como Lei Paulo Delgado, que dá mais suporte e dignidade às pessoas com problemas de saúde mental e seus familiares", lembrou Ivan Luiz. "A lei estabeleceu que esses pacientes fossem voltados para o seio da família, entendendo que desta forma, sua ressocialização tornar-se-ia muito mais fácil sua inclusão e tratamento, em contraponto à situação dos manicômios", completou Alcides Barros.

O presidente da Câmara, vereador Caio Valace, lembrou do irmão, Marcus Vinícius (Matraga), assassinado em 2016, no interior da Bahia. Matraga foi um influente psicólogo brasileiro defensor dos direitos humanos e da luta antimanicomial. "Essa luta teve vários nomes importantes, mas tem um deles que gostaria de registrar, de um sete-lagoano, Marcus Vinícius de Oliveira Silva, Marcos Matraga. Acompanhei todo esse trabalho até que tivéssemos dentro do SUS a política da saúde mental. Durante muitos anos somente as patologias clínicas, físicas, eram atendidas pelo sistema. No entanto, tenho conversado com o secretário municipal de Saúde e a Isabella para termos em Sete Lagoas o CAPS 24 Horas da Saúde Mental", revelou. O evento contou ainda com os apoios da Secretaria Municipal de Educação e das instituições de ensino Faculdade Promove, Faculdade UNA, Facsete e Grau Técnico.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom