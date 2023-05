Dois graves atropelamentos são registrados em Sete Lagoas neste sábado; motociclista veio a óbito

Dois graves atropelamentos foram registrados neste sábado (20) em Sete Lagoas: uma mulher, vendedora de balas, teve as pernas dilaceradas após ser atropelada por uma carreta, e um entregador foi morto após atropelamento na R. Professor Abeylard.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Nesta tarde, uma mulher conhecida como Baianinha, foi atropelada por uma carreta na Av. Renato Azeredo, no bairro Chácara do Paiva. Horrorizados, quem transitava pelo local presenciou a vítima se contorcendo de dor com diversas fraturas expostas.

Ela foi socorrida, em estado grave pelo SAMU e levada para o Hospital Municipal. Após atendimentos preliminares, ela foi levada por helicóptero da Polícia Civil para o Hospital João 23, em Belo Horizonte.

O segundo acidente foi fatal. Um motoqueiro, conhecido como Edinho, morador do Belo Vale, foi atropelado por um veículo não identificado na rua Professor Abeylard, próximo ao estabelecimento Ponto do Espeto. Segundo informações, ele trabalhava como entregador no momento do acidente. O atendimento chegou, quando foi atestado o óbito do condutor.

Da Redação com PR24hs