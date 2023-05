Motociclista de 19 anos bate em árvore na Av. Dr. Renato Azeredo neste domingo e vem a óbito no local do acidente

Mais um acidente fatal envolvendo motociclista é registrado neste domingo (21) em Sete Lagoas. A onda de acidentes graves, principalmente com motociclistas, continua na cidade.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Além dos dois acidentes registrados no sábado, quando uma mulher teve as pernas dilaceradas a ser atropelada por uma carreta e outro motoqueiro morreu também em acidente, mais um condutor de moto teve um fim trágico neste domingo (21).

Segundo informações da Polícia Militar, M.V.R. de apenas 19 anos, perdeu o controle da moto e bateu numa palmeira próximo à unidade central do SAMU, localizada no bairro Chácara do Paiva por volta das 21h. A vítima conduzia uma moto em alta velocidade e bateu contra a árvore, morrendo na hora com a colisão.

A Polícia Militar fez o fechamento do local para realizar a ocorrência e o óbito foi constado no local do acidente. A motocicleta foi rebocada para um pátio credenciado por documentação em atraso.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Da Redação com PMMG