Palestra gratuita imperdível: O papel da família e da escola no combate ao racismo; inscrições abertas

A conscientização e o combate ao racismo são fundamentais para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, a palestra gratuita "Qual o papel da família e da escola no combate ao racismo?" surge como uma oportunidade imperdível de adquirir conhecimento e refletir sobre essa importante questão. Ministrada por Lívia Marques, renomada psicóloga e escritora, a palestra trará insights valiosos sobre como enfrentar o racismo e desempenhar um papel ativo na luta contra a discriminação racial. Com as inscrições abertas, não deixe de se inscrever e fazer parte desse evento enriquecedor, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos.

Foto: Divulgação/Revista Travessura

No sábado, dia 27 de maio, das 9h30 às 11h30, Lívia Marques estará no cinema do shopping Sete Lagoas para abordar o tema "Qual o papel da família e da escola no combate ao racismo?". A palestra será uma oportunidade única de adquirir conhecimento e refletir sobre essa questão tão importante.

A conscientização e o combate ao racismo são fundamentais para construirmos um país verdadeiramente bom e justo para todos, tanto para nós quanto para nossos filhos. Através do engajamento da família e da escola, podemos evitar episódios racistas ao nosso redor e promover uma sociedade mais inclusiva.

Lívia Marques, renomada psicóloga e escritora, trará insights valiosos sobre como enfrentar o racismo e desempenhar um papel ativo na luta contra essa forma de discriminação. Sua expertise e experiência contribuirão para ampliar nossa compreensão sobre o assunto e nos capacitar para agir de forma efetiva.

Imagem: Divulgação/ Revista Travessura

As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas no Sympla a partir desta segunda-feira, 22. Não perca essa oportunidade de participar de um evento enriquecedor e promover mudanças positivas em nossa sociedade.

Participe e faça a diferença! Junte-se a nós no TRAVESSURA CONVIDA e contribua para um futuro mais justo e igualitário para todos.

Confira no mapa a localização da palestra:

Da redação