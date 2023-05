Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2023 em prol de população em vulnerabilidade social

Com as baixas temperaturas comuns nesta época do ano, aumenta a necessidade de melhor acolher a população em vunerabilidade social, principalmente as pessoas em situação de rua. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh)- lança a "Campanha do Agasalho 2023: Sua Solidariedade Aquece Quem Passa Frio".

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Nesse período, intensificamos as abordagens das equipes nas ruas e arrecadaremos blusas de frio, cobertores, calças, enfim, todo doação será bem-vinda", pontua a secretária da pasta, Luciene Chaves. O ponto de arrecadação é a sede da Secretaria, que fica na rua Quintino Bocaiúva, nº 618, Centro. A pasta receberá as doações de 22 de maio a 30 de junho, de 08h30 às 16h30.

Nessa época do ano aumenta, também, a busca dessa população pelos serviços de acolhimento da Prefeitura. O Projeto Acolher, por exemplo, conta hoje com 25 acolhidos (pessoas que dormem no local), cerca de 50% de ocupação, e um total de 44 usuários (pessoas que se alimentam e se banham), enquanto que na Casa de Passagem são, em média, 15 acolhidos, ou 60% de lotação do espaço. Os espaços, inclusive, foram recentemente reformados e ampliados pela Prefeitura. Vale lembrar que, no ano passado, os serviços de acolhimento foram alvos de fake news compartilhada nas redes sociais, afirmando que estariam em lotação máxima. Relembre AQUI.

Centro Pop

Já o Centro Pop é responsável pelo atendimento das pessoas em situação de rua no município, oferecendo banho, café da manhã, encaminhamento para uma casa de acolhimento ou cidade de origem. A unidade também é responsável pela equipe de abordagem que, neste período de frio extremo, intensifica esse trabalho, com abordagens diárias, além do plantão noturno já existente. "Pedimos à população que doe roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios de inverno, calçados, cobertores, itens de cama, mesa e banho, de qualquer tamanho, em bom estado de conservação para o uso imediato", reforça a secretária. Mais informações pelos telefones (31) 3776-5856 | 3772-7692 | 3772-9983 (SMASDH) e (31) 3776-5524 (Centro Pop), de 08h às 17h, de segunda a sexta.

