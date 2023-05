Prefeitura de Sete Lagoas avalia fase final da obra de reforma e ampliação da E. M. Padre Teodoro

A Prefeitura de Sete Lagoas está com um intenso cronograma de reforma e ampliação em escolas municipais. Uma delas é a Padre Teodoro, localizada na rua Espinosa no bairro de mesmo nome. Nesta segunda-feira, 22 de maio, o canteiro de obras recebeu uma comitiva especial para vistoriar o projeto já em fase final. A unidade foi quase toda reconstruída e agora recebe os trabalhos de acabamento.

Escola Padre Teodoro foi reformada e ampliada e poderá receber aproximadamente 500 alunos - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, a vereadora Marli de Luquinha, o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, e engenheiros da Secretaria Municipal de Educação avaliaram o serviço realizado em todos os ambientes da escola, que tem capacidade para receber centenas de alunos do Ensino Infantil e do Ensino Médio. “Nesta escola eram atendidos 280 alunos e, com esta reforma e ampliação, poderemos receber aproximadamente 500. Quase dobramos a capacidade com novas salas, quadra poliesportiva e demais repartições. Agradeço à vereadora Marli de Luquinha, autora do requerimento para esta obra, e todos os vereadores da base que cooperaram para o atendimento deste anseio da comunidade”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A nova escola deve ser entregue em aproximadamente 30 dias. Isso significa que a comunidade escolar viverá uma nova realidade ainda no segundo semestre do ano letivo. “Todos precisam visitar e fazer a comparação de como era antes e de como estamos entregando esta escola. Um projeto moderno que, inclusive, garantiu todas as intervenções para melhor acessibilidade e mobilidade”, disse o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

A Secretaria Municipal de Educação precisou montar uma estratégia especial enquanto as obras foram realizadas. Os alunos não ficaram sem estudos, mas foi necessário o deslocamento para a Escola Técnica Municipal. “Não seria possível realizar toda esta obra com os alunos frequentando a unidade. Por isso, garantimos o transporte e este esforço de pais e alunos será recompensando com uma escola estruturada e com o conforto que todos merecem”, ressaltou Renato Gomes, secretário municipal adjunto de Educação.

No total, serão investidos aproximadamente R$ 2,5 milhões nesta obra. A vereadora Marli de Luquinha viu de perto as melhorias e, em nome da comunidade, fez agradecimentos pelo abrangente projeto da Prefeitura. “Começamos a semana de maneira abençoada conhecendo de perto a nova realidade desta escola que é tão importante para esta região da cidade. Agradeço por esta reforma que era aguardada há vários anos”, comentou.

Além de ambientes internos e externos totalmente renovados, a Escola Municipal Padre Teodoro também será equipada com alta tecnologia com um conjunto de ações em prol do melhor ensino. “Vamos implantar em todas as salas a lousa digital, uma importante solução tecnológica para o ambiente de aprendizagem, proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais e evolução nas estratégias de ensino”, explicou o Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom