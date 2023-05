Previsão do tempo: Sete Lagoas terá dia ensolarado com temperaturas amenas

Sete Lagoas terá um dia ensolarado hoje (23), de acordo com dados do Tempo Agora. A cidade deve experimentar temperaturas variando de 13°C a 27°C ao longo desta terça-feira.

Imagem: Reprodução/ Internet

O clima em Sete Lagoas ao longo do dia segue um padrão distinto. A manhã começa mais quente do que ontem, com os termômetros marcando 13°C durante a madrugada e 15°C pela manhã. Conforme o dia avança, a temperatura atinge 22°C à tarde. A terça-feira termina com uma máxima agradável de 27°C.

Hoje, em Sete Lagoas, não há previsão de chuva ao longo do dia.

Em relação à umidade, Sete Lagoas pode esperar níveis de umidade relativa do ar oscilando entre 60% e 97%.

Quanto aos ventos, a cidade deverá experimentar velocidades médias de vento de 20 km/h, com a maior velocidade ocorrendo à tarde, atingindo um pico de 27 km/h.

Da redação com Clima Tempo.