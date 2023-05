5º Companhia Independente de Bombeiros realiza Workshop de Abertura do Período de Estiagem 2023 em Sete Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (22), foi realizado pela 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar o "Workshop de Abertura do Período de Estiagem 2023" no município de Sete Lagoas, reunindo representantes das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil dos municípios atendidos pela Unidade.

Foto: Divulgação/CBMMG - 5ª Companhia Independente

A atividade teve como objetivos a integração e compartilhamento de conhecimentos entre os diversos agentes e órgãos envolvidos na missão de enfrentamento aos desastres e eventos adversos ocasionados por incêndios florestais, em lotes vagos e lixos.

O evento contou com a presença do Coronel PM Othon Flávio de Souza Jácome, Comandante da 19ª Região de Polícia Militar, do Major BM Ulisses Silva de Oliveira, Comandante da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, da Sra. Eloísa Diniz Frois, vereadora da Câmara Municipal de Sete Lagoas, do Sr. Carlos André Pinto de Moura, vice-prefeito de Santo Hipólito, e demais coordenadores e representantes das Defesas Civis dos municípios de Sete Lagoas, Curvelo, Matozinhos, Prudente de Morais, Capim Branco, Santo Hipólito, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá, Presidente Juscelino e Pedro Leopoldo.

Essa ação do CBMMG faz parte de um portfólio institucional que visa aumentar a resiliência dos municípios frente aos desastres do período de estiagem, buscando uma melhor gestão do Risco de Desastres em âmbito local e proporcionando um melhor arranjo para atendimentos inesperados em desastres. Seus objetivos criaram para a proteção dos sistemas biológicos locais e o melhor desenvolvimento dos nossos municípios e de Minas Gerais.

Com Comunicação CBMMG - 5ª Companhia Independente