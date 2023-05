Prefeitura de Sete Lagoas acelera pavimentação de ruas e já muda realidade do bairro Cidade de Deus

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou recentemente que acabaria com o transtorno de centenas de famílias no Cidade de Deus. Era uma triste rotina onde poeira e lama afligiam moradores de diversas ruas há mais de 20 anos. E a promessa está sendo cumprida. Um projeto abrangente segue em ritmo acelerado mudando a realidade das pessoas. O trabalho foi vistoriado pelo prefeito Duílio de Castro e uma comitiva especial nesta segunda-feira, 22 de maio.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Acompanharam o prefeito na visita o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, e a vereadora Silvia Regina. O principal ponto vistoriado englobou as ruas Márcio Geraldo Barbosa e João Caetano, onde equipes e máquinas trabalhavam de maneira simultânea. “Esse foi um compromisso de campanha reforçado pelo empenho e dedicação da vereadora Silvia Regina. Estamos constatando a importância deste investimento da Prefeitura quando conversamos com as pessoas e percebemos a felicidade de viver em uma nova rua”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Quase dez trechos previstos no projeto já foram concluídos e vários outros já passam pela primeira etapa de preparação do piso. A estratégia de acelerar o serviço pode evitar paralisações provocadas pelo mal tempo. “Esse compromisso envolve mais de 30 ruas e esta celeridade é fundamental para entregar o serviço antes do período chuvoso, quando fica inviável trabalhar com o solo”, explica o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

A Prefeitura acompanha de perto e também cobra continuamente esta celeridade da empresa responsável pelo contrato. A expectativa é que em pouco tempo os trabalhos estejam concluídos. “Esta obra foi iniciada na primeira quinzena de fevereiro com expectativa de finalização em seis meses. Estamos cobrando e acreditando que este prazo será cumprido”, ressaltou Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

A vereadora Silvia Regina tem atuação marcante no bairro e vive diariamente a rotina da obra. Mais uma vez ela constatou a alta qualidade do calçamento. “Um trabalho de excelência que é comprovado por toda a comunidade. Agradeço ao prefeito Duílio por honrar esse compromisso. Na atual administração municipal, a palavra dada é cumprida”, destacou.

Os benefícios no Cidade de Deus vão além. Durante a visita, Duílio de Castro e Silvia Regina anunciaram um importante projeto ambiental para o bairro. “Um trabalho conjunto da vereadora com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai arborizar todas as ruas com o apoio dos moradores. Serão ambientes muito mais agradáveis para se viver”, comentou o prefeito. “Já fizemos o cadastramento das famílias, mas caso alguma não passou por este processo, pode procurar meu gabinete. Vamos plantar árvores parar todos”, completou a vereadora.

No total, os trabalhos serão executados em alvenaria poliédrica, totalizando quase 40 mil metros quadrados de pavimentação. Somente na primeira etapa do projeto serão investidos R$ 2.023.836,43.

Com Prefeitura de Sete Lagoas