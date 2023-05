Projeto Assistência Social em Movimento levou serviços gratuitos e entretenimento para a Praça do Escorrega

A próxima edição do evento será na manhã de domingo, dia 4 de junho, na Serra de Santa Helena

Vários serviços públicos gratuitos mais perto da população de interesse, além de boa gastronomia e entretenimento. Essa é a premissa do projeto Assistência Social em Movimento. A primeira edição do evento foi neste sábado, 20 de maio, na Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha, a Praça do Escorrega, recém reformada pela Prefeitura. A proposta do projeto é promover uma manhã diferente, uma vez por mês, em um território do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, em todas as regiões da cidade.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"O que nós queremos é integrar a comunidade, fazer a população sair de casa e ir para a praça curtir a nossa cidade. Está muito bacana", elogiou o prefeito Duílio de Castro. "Esse é o primeiro de vários eventos que faremos em prol dos sete-lagoanos. Estamos aqui hoje em uma parceria entre Executivo, Legislativo e órgãos municipais e empresas privadas", lembrou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Entre os serviços prestados, estavam corte de cabelo, exames de saúde, cadastros da assistência social, brindes, aulas de dança e descontos em serviços. "O gostoso é a família voltar a ocupar as praças, essa integração. É uma oportunidade de rever os amigos, os vizinhos, tomar um caldo, uma cervejinha, levar as crianças para brincar nos espaços públicos, enfim, ser feliz. Queremos fazer essa cidade cada vez mais linda e para o alto. Agradeço a participação de todos. Um grande abraço", finalizou Duílio de Castro. A próxima edição do evento será no domingo, dia 4 de junho, na Serra de Santa Helena, e depois no dia 24 de junho, na sede do CRAS IV, que fica na Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), no bairro Cidade de Deus.

Agradecimentos aos apoiadores e parceiros: Sicoob Credisete, Smart Fit, Instituto Mix, Amigos da Visão, Grau Técnico, Departamento de Combate à Dengue, CRAS, Creas, Vigilância Socioassistencial, Centro Pop, Passe Livre, Cadastro Único, feirantes da Praça do Escorrega, Grupo Zelo, Universidade Católica, Uniasselvi, vereador Eraldo da Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Saae, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, cantora Nanda Costa, cantor Lucas de Lima, Projeto Aproximar, Cecon e Tropa do Bem.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom