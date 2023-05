Prefeitura de Sete Lagoas também reinicia obra da nova creche do bairro CDI II

O direito de deixar crianças em uma creche do Sistema Municipal de Ensino de alto padrão será garantido para centenas de famílias brevemente. A Prefeitura de Sete Lagoas retomou a construção de mais uma unidade cuja obra foi paralisada há quase uma década. Desta vez, a boa notícia veio para os moradores da região do bairro CDI II, onde serão abertas vagas de tempo integral para alunos de 4 meses a 5 anos de idade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Os trabalhos já foram iniciados pela Construtora JFL. São 1.540 metros quadrados de obras. O imóvel foi visitado pelo prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e engenheiros da Secretária Municipal de Obras esta semana, quando equipes já atuavam no local. “Em mais uma região da cidade resgatamos a sensação de esperança das pessoas. Já terminamos várias obras iniciadas por outras administrações e agora chegou a vez das creches. Em breve teremos 300 vagas para bebês e crianças desta região”, assegurou Duílio de Castro.

O plano de retomada envolve, inicialmente, obras de três creches com o mesmo histórico de abandono. Todas, inclusive a do CDI II, vão cumprir o seu verdadeiro papel: dar tranquilidade aos pais que precisam trabalhar para garantir o sustento da família. “Entendemos o valor de cada creche. O ensino em tempo integral garante este direito e ainda dá tranquilidade, já que as crianças estarão em um local adequado, bem alimentadas, orientadas e vacinadas”, ressaltou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, também visitou a creche. Foi dele o pedido para concluir o projeto. Todos viram de perto um prédio inacabado que nos próximos dias será transformado em um canteiro de obras. “Um requerimento de minha autoria foi aprovado por meus pares na Câmara com esta solicitação mais do que especial. Compreendemos que existem compromissos que são primordiais e abrir mais vagas nas creches é um deles. Somos um grupo voltado para a educação e compromissado com os trabalhadores”, destacou Caio Valace.

Por enquanto são só paredes em situação primária, mas brevemente a creche terá ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, permitindo a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço. Enfim, um sonho de quase uma década será transformado em realidade.

Proinfância

A recuperação deste projeto do programa Proinfância exigiu grande articulação da administração municipal com instâncias governamentais em Brasília. A obra tem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida da Prefeitura. Também foram retomadas, de maneira simultânea, as obras para conclusão das creches dos bairros Dona Dora e Jardim dos Pequis.

Com Prefeitura de Sete Lagoas