Prefeitura de Sete Lagoas garante medicamentos gratuitos perto de casa também para moradores do Barreiro

A saúde pública municipal segue cada vez melhor. Ações estratégicas da Prefeitura de Sete Lagoas estão garantindo uma evolução contínua em todos os níveis e, com isso, o atendimento chega aonde o usuário precisa. Um exemplo desta política estratégica que se tornou sucesso foi a expansão na oferta de serviços na unidade de saúde do Barreiro, formalizada na manhã desta quarta-feira, 24 de maio. Dando sequência ao programa Farmácia Itinerante, depois de um lançamento bem sucedido na região da Estiva, a partir de agora usuários do ESF Barreiro também passarão a contar com medicamentos gratuitos na unidade, sem a necessidade de ter que se deslocar até a região central da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"As pessoas que tinham que passar por uma consulta, tirar uma receita, ir até a região central da cidade e entrar em uma fila para receber o medicamento, agora recebem perto de casa", lembrou o prefeito Duílio de Castro, em visita à unidade. "Mais um compromisso da Secretaria, junto da nossa equipe técnica, que preparou todo um caminho para trazer mais segurança para o paciente e, dessa forma, fazer com que a saúde esteja mais próxima da comunidade", afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

O vereador Ismael Soares fez questão de agradecer ao prefeito pela iniciativa. "O Barreiro era esquecido há anos na saúde, mas quando se tem uma gestão séria, conseguimos entregar essa unidade, com condições de trabalho para os profissionais e mais saúde para os pacientes, ainda mais agora, com essa farmácia itinerante e o posto de coleta, o Barreiro só tem a ganhar. Muito obrigado e parabéns a todos", disse.

Farmácia Itinerante

De acordo com as farmacêuticas do Município, os benefícios são muitos. "Estamos vindo semanalmente trazendo todos os medicamentos como de pressão, diabetes e até alguns controlados. Também temos um cuidado farmacêutico, pois conversamos com o paciente, explicando a ele sobre como tomar o remédio e como ter acesso a medicamentos não fornecidos pelo Município", explica a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Evelin Maila. "A Farmácia Itinerante traz para populações mais afastadas do centro mais economia com deslocamento e tempo, além de mais praticidade para receber o medicamento", acrescenta a atendente da Farmácia Distrital, Lara Oliveira Chamone.

Além da farmácia itinerante, a ESF do Barreiro também passa a realizar a coleta de sangue, fezes e urina para exames. "É gratificante não ver o sacrifício das pessoas, pois ônibus aqui é complicado, ter que sair do bairro para fazer uma coleta no centro da cidade. Facilitou bastante para o pessoal do Barreiro", recorda a técnica de enfermagem Adriana Freitas, responsável pela coleta na unidade. O fluxo do serviço farmacêutico e de coleta para exames é bem simples. Os usuários entregam suas receitas no ESF ou coletam as amostras e na semana seguinte recebem os medicamentos e os resultados dos exames. E mais uma boa notícia: em breve, as equipes da unidade serão ampliadas com a contratação de mais profissionais.

Nova unidade

A ESF Barreiro foi inaugurada em fevereiro deste ano pela Prefeitura e tem aproximadamente seis mil usuários cadastrados. Desses, 471 são hipertensos, 152 têm diabetes e 169 são atendidos pela Saúde Mental. Em média, são realizados 600 atendimentos por mês de pacientes do Barreiro de Cima, Barreiro de Baixo, Jardim Carolina, Florabela, Lontra, Lontrinha I, Lontrinha II, Riacho do Campo e Pousada do Sol. "Todos esses pacientes têm acesso a profissionais como dois médicos, enfermeiro, três técnicas de enfermagem, sala de vacina, curativos, procedimentos básicos de enfermagem, consultas, além de psicólogo, assistente social, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e uma equipe de odontologia", enumera a gerente da unidade, Thaís Costa Tavares.

Ismael Soares aproveitou para deixar a saúde em dia, coletando sangue para um checkup, enquanto o prefeito tomou sua dose da vacina contra a gripe. "Acabo de ser imunizado contra a gripe. A vacina da Influenza já está liberada para toda a população a partir de 6 meses de idade. É importante que todos se vacinem, não só contra a gripe, mas contra todas as doenças que têm vacina disponível. Pais, tragam seus filhos, pois a vacina é segura e eficaz", pediu o prefeito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas