CEREST Sete Lagoas é considerado o segundo melhor de Minas em avaliação nacional

Por mais um ano consecutivo, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Sete Lagoas é destaque em avaliação nacional que considera indicadores relacionados às ações de vigilância, assistência e educação permanente em saúde do trabalhador. Entre os 19 CERESTs de Minas Gerais, o de Sete Lagoas ocupou a segunda colocação, ficando atrás apenas do CEREST de Belo Horizonte, com 164 pontos de um total de 165.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A avaliação nacional Qualifica Cerest leva em consideração indicadores relacionados às ações de Vigilância, Assistência e Educação Permanente em saúde do trabalhador de instituições públicas e também da iniciativa privada. Como preconiza o Ministério da Saúde, o CEREST Sete Lagoas tem realizado a Vigilância em Ambientes e Processos de Trabalho (VAPT) com intuito de melhoria das condições de trabalho.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o trabalho da unidade sete-lagoana é feito de maneira séria pela gestão e muito bem coordenado e executado pela equipe técnica, que é comprometida e qualificada. "A saúde do trabalhador é prioridade em uma sociedade que produz, cresce e avança. O ser humano e sua saúde estão acima de qualquer interesse e necessidade e é para promover saúde e adequar situações desfavoráveis à saúde do trabalhador que o CEREST incansavelmente funciona", destaca o secretário.

A coordenadora do CEREST, Alessandra Vilas Boas, ressalta que está muito contente com o desempenho da nota do Qualifica Cerest, indicador da atuação dos CERESTs. "Destaco a importância do trabalho em equipe, compromisso e seriedade para a obtenção desta classificação. Em 2022 foram realizadas 212 inspeções em empresas de vários segmentos no município, além de palestras educativas e apoio técnico aos 34 municípios da nossa área de abrangência", ressalta.

A avaliação altamente positiva é um evidente indicativo de que a saúde pública municipal está no caminho certo. Com uma estrutura abrangente em todos os níveis, o sistema garante assistência SUS de alta qualidade.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom