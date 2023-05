Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas amplia atendimentos na Semana do MEI

A Praça Barão do Rio Branco recebeu stands e equipes da Sala, do Sebrae e do Sicoob Credisete nesta quarta, 24

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Os MEIs, Microempreendedores individuais de Sete Lagoas, tiveram uma manhã para tirar dúvidas e solicitar serviços gratuitos da Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com o Sebrae e o Sicoob Credisete, nesta quarta-feira, 24 de maio, na Praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura). A ação fez parte da Semana Nacional do MEI.

"A Semana do MEI é uma semana reservada aos microempreendedores individuais do município. Temos várias programações, capacitações, eventos como esse de hoje na praça", diz a coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, Suzana Viana. Entre os serviços oferecidos, estavam cadastros, formalizações, alterações cadastrais, emissões de guias, declarações e certificados, operações de parcelamento de débitos, oportunidades de empréstimos a juros baixos, consulta de viabilidade, entre outros serviços.

Wanderson da Paixão Rodrigues é microempreendedor no ramo de som, iluminação e eventos e foi um dos atendidos nessa manhã. "Hoje eu tive um ótimo atendimento. Tirei algumas dúvidas sobre o MEI e estou realizando o pagamento dos DAEs. Vai ser muito proveitoso na minha área. Meu sonho é expandir, fazer eventos dentro e fora da cidade. Com essa formalização quero poder fazer mais eventos", espera o jovem empresário.

A Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas funciona de segunda a sexta, de 08h às 17h, na rua Plácido de Castro, 131, Centro, ao lado do Limão de Gravata. Telefone: (31) 3776-7940.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom