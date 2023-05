Previsão do tempo: Sete Lagoas terá clima agradável, mas sem chuvas

Sete Lagoas, terá um dia ensolarado nesta quinta-feira (25), de acordo com as informações divulgadas pelo Tempo Agora. As temperaturas variarão entre 14°C e 27°C ao longo do dia.

Foto: Reprodução/Internet

A quinta começa com 14°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 27°C, chegando a 20°C durante a noite. Apesar do sol, a população deve se preparar para enfrentar um vento frio que permanecerá durante todo o dia.

Segundo a previsão do Tempo Agora, não há expectativa de chuva para hoje em Sete Lagoas, com apenas 1% de chance de precipitação.

Da redação com Tempo Agora