Prefeitura de Sete Lagoas mantém em dia cronograma de revitalização da Praça José Cirilo Leão

A obra de revitalização da Praça José Cirilo Leão, realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, ganha corpo a cada dia. Este projeto faz parte das melhorias implementadas no principal acesso à cidade compreendendo ainda toda extensão da avenida Marechal Castelo Branco. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade acompanham cada etapa para garantir que a proposta de criar um novo cartão-postal seja seguida à risca.

Praça José Cirilo Leão está sendo totalmente revitalizada. Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A previsão é que a obra seja concluída em aproximadamente 60 dias. No momento, está em preparação a base para o novo piso, os pontos para implantação do novo paisagismo e o reservatório para irrigação automática de jardinagem. A pista no entorno da praça também foi alargada em dois metros. “Um espaço nobre de nossa cidade que estava esquecido há quase 50 anos será contemplado com nosso projeto de mudar a cara da entrada da cidade. Não tenho dúvida que esta será uma das praças mais belas de Sete Lagoas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O cronograma de revitalização de espaços públicos da Prefeitura é extenso e, neste processo de transformação da cidade, as praças têm atenção especial. Já foram revitalizadas as praças: Barão do Rio Branco, Pitangui, Geni Raposo, Wilson Tanure (CAT-JK), do Shopping Sete Lagoas, Djalma Fagundes da Silva (Praça do Montreal) e Maria Esteves de Oliveira Cunha (Praça do Escorrega). “Estamos embelezando todas as praças neste amplo processo de transformar Sete Lagoas em uma cidade verdadeiramente turística. Esta praça vai provocar um impacto altamente positivo neste ponto estratégico”, avalia o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Um local que estava totalmente degradado há anos ganhará novo paisagismo, iluminação de LED, novo piso, mesas de jogos e mobiliários. “Como é a primeira praça da cidade, para quem chega pela BR-040, vamos trabalhar bastante com iluminação indireta, com um efeito urbanisticamente mais bonito", revela Tatiana Carneiro, arquiteta responsável pelo projeto de revitalização.

Com Prefeitura de Sete Lagoas