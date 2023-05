Circuito das Grutas avança na regionalização do turismo com capacitação sobre Plano Municipal de Turismo

A instituição contratou consultoria especializada para auxiliar municípios associados na revisão/elaboração do documento, que é fundamental para fomentar a cadeia turística.

O Circuito Turístico das Grutas está dando um importante passo para a regionalização do turismo em seu território. A entidade está proporcionando aos municípios associados à Instância de Governança Regional (IGR) Grutas uma consultoria especializada para revisão ou elaboração de seu Plano Municipal de Turismo (PMT), documento que é essencial para o desenvolvimento do turismo local e regional.

Foto: Divulgação/Circuito das Grutas

Tudo começou quando o programa de capacitações Educa Circuito realizou, no dia 27 de março, a palestra "A importância do planejamento para a excelência no Plano Municipal de Turismo". Neste momento, percebeu-se a necessidade de orientação individualizada. Diante disso, a IGR Grutas contratou a consultoria da turismóloga Flávia Ribeiro para auxiliar os municípios associados a atualizar ou elaborar seu Plano Municipal de Turismo, reforçando o posicionamento de total apoio à regionalização.

A consultora acredita que "essa iniciativa demonstra o compromisso em aprimorar estrategicamente o setor, promovendo um planejamento mais eficiente e alinhado com as demandas atuais e com o planejamento estratégico do Circuito. Com esta parceria, busca-se potencializar o desenvolvimento turístico regional, impulsionar a economia local e preservar seu patrimônio cultural e natural de forma sustentável".

A turismóloga explica que o PMT possibilita aproveitar de maneira adequada o potencial turístico de uma cidade, considerando suas particularidades e recursos: "O Plano permite que a administração pública, em conjunto com os setores envolvidos, identifique as oportunidades de desenvolvimento turístico, defina diretrizes e elabore ações que visem atrair visitantes de forma planejada e sustentável. Além disso, o plano oferece uma visão de longo prazo, estabelecendo metas e estratégias para promover o desenvolvimento da oferta turística". Ela completa dizendo que "um Plano Municipal de Turismo bem elaborado contribui para a sustentabilidade do setor, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais, contribuindo para o fortalecimento do turismo local e para o desenvolvimento das cidades como destinos turísticos de qualidade, resultando em um turismo mais competitivo e atrativo, capaz de gerar empregos, renda e investimentos para a cidade".

Para a vice-presidente da IGR Grutas Adriana Ferreira, "se cada município atuar para uma organização mínima da sua estrutura turística, toda a região sentirá os reflexos desta melhoria, por exemplo, o aumento da circulação de pessoas para determinado município e este fazendo o seu papel de promoção do destino proporcionará a permanência ou o retorno do visitante à região. Com isso, todos saem ganhando, portanto é importante que mais pessoas da gestão pública entendam o funcionamento desta política pública que envolve vários setores da economia".

Até o momento, seis das 15 cidades associadas já foram contempladas com a consultoria: Capim Branco, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Jequitibá, Prudente de Morais e Confins. A expectativa é que esta etapa seja finalizada até meados de junho. Este primeiro momento é composto de uma análise minuciosa do documento existente seguida de reunião de apresentação e discussão com o executivo sobre os pontos sensíveis e melhorias que podem ser implementadas. Na sequência, todas as considerações são levadas para os conselhos municipais. Flávia Ribeiro pontua que "a qualidade dos encontros depende da participação ativa dos envolvidos e que é fundamental que os resultados das reuniões sejam posteriormente transformados em ações concretas e implementadas de maneira efetiva para que o objetivo de aprimorar os Planos Municipais de Turismo seja alcançado".

Com Comunicação Circuito das Grutas.