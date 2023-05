Amplitude térmica alta: confira a previsão do tempo em Sete Lagoas nesta sexta

Sextou com friozinho em Sete Lagoas! Com céu limpo durante boa parte do dia, os termômetros ficarão por volta dos 25ºC de máxima.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não haverá nebulosidade nos céus durante o dia; a mínima registrada foi de 13ºC na madrugada. E cuidado com a amplitude térmica: a variação de temperatura será de 12ºC no dia.

Durante o final de semana o frio se mantém na cidade, com mínimas roçando os 12ºC no domingo (30). Hidrate-se bem, já que a umidade relativa do ar promete chegar a 20% durante o período.

Da redação com Inmet