Passando a Limpo: a atuação da Polícia Civil com Dra. Fernanda Mara

O Programa Passando a Limpo, feito em parceria da Rádio Eldorado com o SeteLagoas.com.br, entrevistou hoje a Dra. Fernanda Mara de Assis Costa, Delegada de Polícia Civil em Sete Lagoas. Na pauta os bastidores das operações polciais, o papel de cada nível hierárquico dentro da corporação e como é feita a gestão de tantos profissionais.

Álvaro Vilaça, Dra. Fernanda Mara e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

A delegada começou falando como é sua preparação para atuar tanto na delegacia como em campo ("na rua", popularmente falando).

Sobre operações especiais, ela contou que em média é ncessário um ano inteiro de investigações antes que elas sejam deflagradas. Dependendo da complexidade do caso investigado, esse tempo é ainda maior.

Outro assunto abordado foi o limite do papel das polícias dentro do contexto de prisões e solturas, visto que o julgamento está nas mão do poder judiciário.

Os participantes do programa puderam debater eventuais consequências do julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal que trata da possível descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

Também foi abordado a hierarquia no comando nas polícias estaduais, explicitando as funções de cada nível hierárquico. Além disso, as responsabilidades na gestão do corpo policial, função que envolve não só capacidade de administrar mas também sensibiliade no trato com colegas de trabalho.

Reveja na íntegra: