Praça do Maçom será a próxima a ser revitalizada no Programa Municipal de Adoção de Praças

Em breve Sete Lagoas vai ganhar mais uma praça totalmente revitalizada no Programa Municipal de Adoção de Praças. Trata-se da Praça do Maçom, localizada no cruzamento entre as avenidas Raquel Teixeira Viana e Dr. Renato Azeredo. Sete lojas maçônicas da cidade se comprometeram com as benfeitorias e manutenção do espaço: União Sertaneja Nº 8; General Nascimento Vargas; Atalaia de Sete Lagoas; Austeridade e Justiça; Igualdade, Justiça e Trabalho; Cavaleiros de Jacques de Molay Nº 379; e Liberdade e União.

Reunião entre representantes da Prefeitura e também das lojas macônicas onde foram avaliados detalhes do projeto

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, a praça vai compor com o novo projeto paisagístico da entrada da cidade. "Para quem chega ou sai de Sete Lagoas, o percurso contempla a avenida Marechal Castelo Branco, a Praça José Cirilo Leão e a Av. Raquel Teixeira Viana", lembra o secretário.

A revitalização conta também com contrapartida de mão de obra da Prefeitura de Sete Lagoas. "Vamos começar pelo canteiros das laterais e depois a rotatória. Devido ao tamanho da rotatória, usaremos também os passeios laterais, criando mini praças com mesas, bancos, jardim vertical em Cobogó, nova iluminação noturna e outros mobiliários urbanos, com rampa de acessibilidade para cadeirantes, além de uma fonte ainda a ser definida. Estamos nos detalhes finais de orçamento para dar início aos trabalhos", conta a arquiteta da Secretaria Municipal de Obras, Tatiana Carneiro.

Até o momento o programa municipal já foi responsável pela revitalização das seguintes praças: Geni Raposo (Santa Luzia), CAT-JK (Centro), Pitangui (São João), Barão do Rio Branco (Centro) e Rotatória do INSS (Centro). Já as reformas das praças do Shopping (Eldorado) e Cirilo Leão França (bairro Henrique Nery, em andamento) foram contrapartidas de empresas da cidade, juntamente com o Município. Empresas e instituições interessadas em participar do programa devem enviar e-mail para semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas