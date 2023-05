Tempo favorável em Sete Lagoas: sol, céu claro e temperaturas ideais para lazer

Sete Lagoas, terá um final de semana favorável, com sol e temperaturas agradáveis. O sábado será ensolarado e sem chuvas, com temperaturas variando de 13°C a 27°C ao longo do dia. Já no domingo, haverá sol com algumas nuvens e as temperaturas ficarão entre 12°C e 28°C.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Sete Lagoas desfrutará de um sábado ensolarado, conforme revelado pelos dados fornecidos pelo Tempo Agora. A previsão indica variações de temperatura entre 13°C e 27°C ao longo do dia. Os habitantes da cidade podem esperar uma manhã fresca, com termômetros marcando 13°C. Durante a tarde, o clima esquentará, atingindo 27°C, enquanto à noite a temperatura cairá para 19°C.

Quanto às condições de chuva, não há expectativa de precipitação ao longo do dia em Sete Lagoas. A umidade relativa do ar variará entre 44% e 96%. Os ventos terão uma velocidade média de 15 km/h, com um pico de 21 km/h pela manhã.

Já no domingo (28), a previsão indica sol com algumas nuvens. Não há expectativa de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 12°C, enquanto a máxima chegará a 28°C. O dia começará marcando 13°C, com a temperatura subindo durante a tarde e atingindo a máxima do dia, 28°C. No final do dia, o termômetro marcará 21°C.

Em relação à umidade, os níveis oscilarão entre 25% e 93%. O vento soprará do leste com uma velocidade de 9 km/h.

Da redação com Tempo Agora