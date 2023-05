Acidente na MG-424: Motociclista se machucou após colisão com cavalo

Um grave acidente envolvendo um motociclista de 25 anos ocorreu na manhã deste sábado (27), por volta das 05h30, na rodovia MG-424, no quilômetro 6, em São José da Lapa. O jovem ficou ferido após colidir com um cavalo que invadiu repentinamente a pista, enquanto ele trafegava no sentido Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Google Street View

No momento em que os policiais chegaram ao local, encontraram o motociclista deitado no acostamento da faixa esquerda. Alguns motoristas que passaram pela região se prontificaram a sinalizar o local do acidente, a fim de evitar novas colisões.

Infelizmente, o motociclista não teve tempo suficiente para desviar ou frear antes de se chocar com o animal. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRV), o cavalo permaneceu nas margens da pista, pois a cidade não possui recursos para a remoção do animal. O proprietário do cavalo não foi encontrado, e o animal também não possuía qualquer tipo de identificação.

O motociclista sofreu escoriações leves pelo corpo, além de fortes dores na cabeça, pescoço e um corte na boca. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, onde recebeu o devido atendimento médico adequado para sua recuperação.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo