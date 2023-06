Previsão do tempo em Sete Lagoas: dia nublado e baixa probabilidade de chuva

Sete Lagoas acordou com um dia nublado e poucas chances de chuva. A previsão do tempo, de acordo com o INMET, indica uma temperatura mínima de 16°C e máxima de 25°C ao longo de toda a segunda-feira.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Com o início da manhã em Sete Lagoas, a temperatura fica em 16°C, subindo gradativamente para 26°C à tarde. Porém, com o cair da noite, a temperatura volta a cair, chegando a 19°C.

As chances de chuva em Sete Lagoas hoje são bastante baixas, com apenas 3% de probabilidade ao longo do dia. Espera-se que os níveis de umidade relativa variem entre 36% e 84%. A cidade experimentará ventos fracos com velocidade média de 10 km/h, embora possa atingir seu pico à noite com rajadas de até 16 km/h.

Da redação com INMET