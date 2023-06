Prefeito Duílio de Castro recebe visita do Superintendente Regional do Trabalho de Minas Gerais

A Superintendência Regional do Trabalho é uma repartição do Governo Federal subordinada ao Ministério do Trabalho e Emprego. “Nossa administração tem um diálogo aberto com o governo estadual e também com o federal. Manter este contato direto com setores essenciais para a execução de políticas públicas e ainda fortalecer propostas que garantam o direito dos trabalhadores será sempre uma de nossas metas. Parabenizo o superintendente Carlos Calazans e sua equipe por iniciar a gestão procurando estreitar o relacionamento com os prefeitos”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Carlos Calanzas ao lado do prefeito Duílio de Castro e assessores da Superintendência Regional do Trabalho

Está sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Trabalho a execução, a supervisão e o monitoramento de ações relacionadas a políticas públicas da sua área de jurisdição, especialmente as de fomento ao trabalho, ao emprego e à renda; execução de ações e programas do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda; fiscalização do trabalho, da mediação e da arbitragem em negociação coletiva; e melhoria contínua nas relações do trabalho, na orientação e no apoio ao cidadão.

Com Prefeitura de Sete Lagoas