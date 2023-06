Prefeitura Sete Lagoas define programação da Semana do Meio Ambiente com ações diversificadas

Para comemorar os 50 anos de criação do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – preparou uma semana especial de eventos com oficinas, plantio de mudas, blitz educativa e visitas. A programação vai de 1º a 7 de junho.

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Nações Unidas e, em 2023, tem o tema “Soluções para a poluição plástica”. Este é um problema mundial e a ideia é buscar soluções para uma redução na geração do resíduo, propostas de reuso, reciclagem, reorientação e diversificação do uso de produtos, como por exemplo, a variação de embalagens plásticas por materiais alternativos (como papel ou materiais compostáveis).

A Prefeitura de Sete Lagoas já atua em consonância com a proposta de redução dos resíduos, apoiando a coleta seletiva. O município tem contrato com associações de catadores e destina recurso financeiro fazendo o pagamento mediante a execução do serviço, pesagem e venda do material recolhido. “Em nossa cidade temos duas associações de catadores de material reciclável que recolhem e comercializam os materiais, entre eles, o plástico. Desta forma, o plástico fica na economia circular, que é uma das propostas de solução. A reciclagem é, portanto, uma forma concreta de redução da poluição plástica”, ressalta o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

A Semana do Meio Ambiente será aberta na próxima quinta-feira, 1º de junho, com o plantio de mudas frutíferas para criação do pomar da Escola Estadual Professora Elza Moreira Lopes. Outros destaques são oficinas de material reciclável e coleta seletiva, blitz ambiental em parceria com a Gincana Interescolar promovida pela Secretaria Municipal de Educação, e visitas guiadas à Estação de Tratamento de Água (ETA Rio das Velhas). “Em convergência com a ideia de redução e solução para os resíduos, faremos uma ação de coleta seletiva envolvendo alunos e comunidade. A proposta é que os alunos recolham e levem materiais recicláveis para as escolas. Os materiais serão recolhidos pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ACMR). A coleta seletiva será nosso tema, mas também reforçaremos a importância da limpeza urbana”, explica Dilma Nunes, do departamento de Educação Ambiental da Semadetur.

DURANTE TODO ANO

As ações na área ambiental são diversificadas e várias estão em curso. A Prefeitura participa do Programa de Educação Ambiental, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis. Sete Lagoas foi selecionada atendendo aos critérios rigorosos do edital e participa com as escolas municipais Professor Vasco Damião e Doutor Enízio Antônio Viana. O Programa capacita gestores e educadores do município para desenvolverem, com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, todo os temas do programa. São temas com grande relevância como cidadania, meio ambiente e sustentabilidade.

“O Programa será durante todo o ano, a cada mês um assunto é estudado e várias atividades são propostas. O material utilizado é fornecido pela Semad com metodologia participativa, dinâmica e que está proporcionando grande aprendizado e consciência para os assuntos relacionados à Educação Ambiental”, detalha Dilma Nunes. Além disso, a Semadetur é parceira na Gincana Interescolar que está em curso nas escolas da rede municipal. O tema é uma junção do combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

• 01/06: Plantio de mudas frutíferas, criação de um pomar na E. E. Professora Elza Moreira Lopes.

• 02/06: Oficina com Material Reciclável, arte com resíduo plástico.

Oficina coleta seletiva. Local: E. M. Jovelino Lanza

• 05/06: Dia D, Blitz ambiental com escolas da rede municipal. As escolas que estão participando da Gincana Interescolar irão fazer uma blitz com a comunidade, todos em combate ao mosquito Aedes aegypti, a limpeza urbana e a saúde em foco.

Coleta Seletiva no CEMEI Joselita Dias da Costa, bairro Cidade de Deus.

Coleta Seletiva no CEMEI Marisa Mara Vaz Costa Galuppo, bairro Bouganville.

• 06/06: Visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) com alunos da E. M. Doutor Enízio Antônio Viana - Programa Jovens Mineiros Sustentáveis. Culminância do tema Água, abordado no mês de maio.

• 07/06: Visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) com alunos da E. M. Professor Vasco Damião - Programa Jovens Mineiros Sustentáveis. Culminância do tema Água, abordado no mês de maio.

Com Prefeitura de Sete Lagoas