Membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa tomam posse para o biênio 2023-2025

Acompanhado da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, o prefeito Duílio de Castro empossou, na manhã dessa segunda-feira, 29 de maio, os novos membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Sete Lagoas. A posse ocorreu de forma virtual, transmitida do gabinete do prefeito. O decreto nº 7000, de 10 de maio de 2023, nomeia os membros deste conselho criado pela lei nº 9.487, de 28 de dezembro de 2022. A lei 9.487 altera a lei nº 7.955, de 27 de outubro de 2010, que "dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa idosa no município de sete lagoas e dá outras providências".

Prefeito Duílio de Castro e secretária Luciene Teixeira empossaram conselheiros por meio de videoconferência nesta segunda-feira

O prefeito, ao assinar o termo de posse, agradeceu aos novos conselheiros e falou de sua importância. "Todos nós chegaremos à melhor idade, pelo menos assim esperamos. Diante do aumento da expectativa de vida da população, teremos cada vez mais idosos e pensar políticas públicas específicas para essa faixa etária, em parceria com a Prefeitura, é um dos papeis desse conselho. Meus parabéns aos empossados e sejam bem vindos e contem com nossa administração", disse Duílio de Castro.

Confira a lista dos empossados para integrar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Sete Lagoas para o biênio 2023/2025:

Pelo Poder Público:

I - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular – Elenice Júnia Costa dos Santos

Suplente – Elisângela de Jesus Freitas Tavares

II – Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Lizélia Maria de Oliveira Matos Lacerda

Suplente – Maria das Dores Machado de Souza

III – Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – Roberta Mól de Araújo

Suplente – Melissa Martins da Silva

IV – Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer:

Titular – Liliane Duarte Inácio

Suplente – Maria Vitória Fonseca

V – Secretaria Adjunta de Cultura:

Titular – Adriana de Campos Reis Cortez

Suplente – Jane Andrea Lacerda Oliveira

Pela Sociedade Civil:

I - Conselho Central da SSVP de Sete Lagoas:

Titular – José Antônio da Costa

Suplente – Jorge Luiz Lanza Correa

II - Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas (Advisete):

Titular – Ana Paula Silva Valadão

Suplente – Natália Moura Pereira

III - Vila Vicentina de Sete Lagoas:

Titular – Rúbia Maciel Pacheco de Carvalho

Suplente – Luíza Brasil Moura Taranto

IV – Instituto Jurídico Para Efetivação da Cidadania e Saúde (Avante Social):

Titular – Jennifer Morgane Almeida Araújo

Suplente – Camila Aparecida Souza de Figueiredo

V - Cooperação Para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM):

Titular – Joice Fernandes Gonçalves

Suplente – Eudson de Almeida Corrêa

Com Prefeitura de Sete Lagoas