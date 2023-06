Acidente envolvendo moto e carro deixa motociclista ferido em Sete Lagoas

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro na manhã desta quinta-feira, na rua Santa Juliana, no Bairro Emília, em Sete Lagoas. O incidente ocorreu por volta das 7h, deixando o motociclista caído no asfalto e reclamando de fortes dores no tórax. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o hospital municipal. O condutor do carro não se feriu e aguardou a chegada das autoridades policiais no local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira (29), um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 Fan e um carro Renault Logan deixou um motociclista ferido. O incidente ocorreu por volta das 7h, na rua Santa Juliana, situada no Bairro Emília, em Sete Lagoas.

Após a colisão, o motociclista, de 33 anos, ficou caído no asfalto, consciente, mas queixando-se de fortes dores na região do tórax. Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e prestaram os primeiros socorros à vítima, imobilizando-a e conduzindo-a ao hospital municipal.

O condutor do veículo Renault não sofreu ferimentos e permaneceu no local, aguardando a chegada das autoridades policiais para a realização do boletim de ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

Da redação