Assistência Social em Movimento leva diversão e serviços gratuitos à Serra de Santa Helena domingo

Depois do sucesso da primeira edição, o projeto Assistência Social em Movimento terá uma edição especial no próximo domingo, 4 de junho, de 8h às 12h, em um local icônico de Sete Lagoas: a Serra de Santa Helena. A iniciativa da Prefeitura, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), começou no dia 20 de maio com vários serviços públicos gratuitos na praça Maria Esteves de Oliveira Cunha, a Praça do Escorrega, no bairro Várzea.

Crédito foto Serra: Luiz Cláudio Alvarenga

O projeto vai promover uma manhã diferente no alto da Serra de Santa Helena. Na ocasião, serão oferecidos serviços gratuitos como cadastros da assistência social, exames de glicemia, exames oftalmológicos, aferição de pressão arterial, orientações psicológicas e nutricionais. Além disso, para animar ainda mais o ambiente, haverá muito música, aula de fit dance, distribuição de brindes e feirinha gastronômica.

“Ficamos felizes com a repercussão do nosso evento na Praça do Escorrega, o que motivou esta edição especial. Fica o convite à população para subir a Serra de Santa Helena e participar de um evento repleto de atrações em um local espetacular. Nesta oportunidade, também vamos trabalhar uma temática muito importante sobre o Dia do Combate ao Trabalho Infantil. Será uma manhã de muito lazer e informação para todos”, destaca Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O projeto Assistência Social em Movimento é direcionado por territórios de atuação dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Também já está prevista a edição do calendário mensal no próximo dia 24 de junho, na sede do CRAS IV, que fica na Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), no bairro Cidade de Deus. “Estive na Praça do Escorrega e foi muito bom ver aquele clima de alegria aliado a uma gama enorme de prestação de serviços. Esta edição da Serra será diferente porque estaremos em um dos principais pontos turísticos de Sete Lagoas. Esperamos uma grande presença de público. Participem”, convida o prefeito Duílio de Castro.

Agradecimentos aos apoiadores e parceiros: Sicoob Credisete, Smart Fit, Faculdade UNA, Faculdade Atenas, Amigos da Visão, Grau Técnico, CRAS, Creas, Vigilância Socioassistencial, Centro Pop, Passe Livre, Cadastro Único, Grupo Zelo, Universidade Católica, Uniasselvi, vereador Eraldo da Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Saae, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, cantora Nanda Costa, cantor Lucas de Lima, Fernado Caldeira (Algodão Doce), Projeto Aproximar, Cecon e Tropa do Bem.

Com Prefeitura de Sete Lagoas