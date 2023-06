Grave acidente deixa motorista ferido na Avenida Pref. Alberto Moura

Aconteceu na noite dessa segunda-feira (29), por volta das 20:30min um grave acidente, envolvendo dois veículos, na Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao Campo do Serrinha, Bairro do Carmo.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Segundo informações, um veículo trafegava na pista de cima da Avenida Perimetral, quando o motorista perdeu o controle da direção saindo de sua mão e adentrando para pista da parte de baixo da avenida atingindo um outro veículo que vinha em sentido contrário.

O motorista de um dos veículos ficou ferido dentro do carro, sendo necessário a atuação do SAMU para retirá-lo do interior do veículo e em seguida encaminhá-lo para o HM. O Corpo de Bombeiros também esteve presente na ocorrência.

O trânsito da via ficou totalmente interditado na pista onde ocorreu o acidente.

A dinâmica do acidente não foi revelada.

Matéria em atualização, aguardem mais informações.

*Última atualização: 30/05/2023 - 09:01h

Da Redação