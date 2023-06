Educação lança projeto de inclusão digital nas escolas municipais de Sete Lagoas

Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias comunicacionais, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Dessa forma, todos podem ter acesso a conteúdos disponíveis na internet e, assim, produzir e disseminar conhecimento. A partir dessa premissa, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas iniciou a implementação do projeto Edutec - Tecnologia na Educação, em 14 escolas municipais do 6º ao 9º anos, equipando 107 salas de aula com TVs interativas.

O projeto foi apresentado nesta segunda-feira, 29 de maio, para a comissão interna da Secretaria, que fará o acompanhamento. "Falar em inclusão digital nas escolas não significa apenas instalar equipamentos. É preciso preparar professores e toda a comunidade educacional na perspectiva de se quebrar as barreiras existentes e todos se apropriarem do uso dessa poderosa ferramenta como apoio as suas atividades de rotina", afirma a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

O projeto, portanto, vai além das TVs interativas. "Inclui também envolver a comunidade da rede municipal de ensino de Sete Lagoas na utilização das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas para a busca de soluções e alternativas que viabilizem o desenvolvimento educacional local e a inclusão digital de alunos e professores, utilizando as modalidades presencial e à distância, como forma de propagar o conhecimento", acrescenta Zalina Duarte, da Edutec.

Desenvolver e produzir conteúdos de forma cooperada para que alunos e professores participem do processo de criação, propiciar a capacitação continuada de professores, desenvolver atividades contextualizadas utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, oferecer aulas interativas e dinâmicas presenciais e à distância também fazem parte dos objetivos do projeto.

Uma plataforma digital será a interface entre estudantes, professores e comunidade escolar. "Com a utilização dessas ferramentas digitais, esperamos ter uma melhora no processo ensino aprendizagem, aumentando a média de notas escolares e ampliando o envolvimento dos alunos nas aulas interativas e na própria criação do material didático, promovendo assim a inclusão digital dos nossos estudantes", afirma a gerente educacional do Município, Márcia Veiga.

O Edutec possui ainda um banco de aulas interativas com mais de 2000 aulas de todas as disciplinas, desde o ensino infantil até o 9º ano do ensino fundamental, além de avaliações, exercícios, atividades online e até games educativos. Uma equipe pedagógica atua no assessoramento da coordenação e faz um acompanhamento local constante.

Inicialmente, o projeto funcionará nas escolas Alípio Maciel de Oliveira; Aurete Pontes Fonseca; Dalva Ferreira Diniz; Dr. Márcio Paulino; Francisca Ferreira de Avelar; Hilário Pereira da Fonseca; Marilza Fleury Costa Figueiredo; Professor Edson Abreu; Professor Marcos Valentino; Professor Vasco Damião; Padre Teodoro; Raymundo Gravito; José Jacinto Godoy e Professor Galvão, mas será ampliado gradativamente para as demais escolas do município.

