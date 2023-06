Clima instável em Sete Lagoas com previsão de chuvas ao longo do dia

Sete Lagoas amanhece com clima agradável e possibilidade de chuva ao longo do dia, de acordo com dados do Tempo Agora. A temperatura na cidade apresentará variação entre 14°C e 27°C, com uma probabilidade de chuva de 4%.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

A manhã começou agradável, com os termômetros marcando 16°C durante a madrugada, elevando-se para 18°C pela manhã. Durante a tarde, a previsão é de que a temperatura atinja os 27°C, com o dia terminando em torno de 20°C.

Em relação às chuvas, há uma probabilidade de 4% ao longo do dia. A umidade relativa do ar em Sete Lagoas oscilará entre 57% e 94%. Os ventos soprarão em uma velocidade média de 18 km/h, com pico de 22 km/h pela manhã, provenientes da direção ENE (Leste-Nordeste).

Quanto à umidade do ar, os níveis mínimos estão previstos para atingir 46%, enquanto os níveis máximos poderão chegar a 94%.

Da redação com Tempo Agora